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Ekonomi Bitcoin ETF nedir?
Ekonomi

Bitcoin ETF nedir?

İlk Bitcoin ETF'si New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işleme açıldı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin yüzde 3,8 artış gösterdi. Bu sebeple pek çok kişi "Bitcoin ETF'si ne oluyor?" sorusuna cevap aramaya başladı. Bitcoin ETF ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 19:59:00 -
Bitcoin ETF nedir?

Çok uzun zamandır beklenen gelişme yaşandı. New York Menkul Kıymetler Borsası’nde ilk Bitcoin ETF’si işlem gördü. Peki, Bitcoin ETF ne oluyor?

Bitcoin ETF nedir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) izin verdi. İlk Bitcoin ETF'si New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işleme açıldı.

İlk 20 dakikada 6,5 milyon hisse işlem görürken, işlem hacmi kısa sürede 280 milyon dolara ulaştı. Yapılan açıklamalara böylece ProShares’in Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ETF’i şimdiden en iyi açılışı yapan ilk 15 varlık arasına girdi.

Gelişmenin ardından yüzde 3,8 artan Bitcoin fiyatı 62 bin 878 dolardan alıcı buluyor.

Pek çok kişi ise ‘Bitcoin ETF’si ne oluyor?’ sorusuna cevap arıyor. Borsa yatırım fonu (ETF), menkul kıymetler borsalarında işlem gören bir yatırım fonudur. Bir ETF, hisse senedi, emtia veya tahvil gibi varlıkları tutar ve genellikle sapmalar net varlık değerine yakın tutmak için tasarlanmış bir arbitraj mekanizması ile çalışır. Çoğu ETF, hisse senedi endeksi veya tahvil endeksi gibi bir endekse sahiptir. ETF'ler düşük maliyetler, vergi verimliliği ve hisse senedi benzeri özelliklerinden dolayı yatırımlar açısından cazip olabilmektedir.

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