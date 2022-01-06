Bitcoin düşüyor, dolandırıcılığı artıyor: 7.7 milyar dolara ulaştı!

Kripto paralar, tüm dünyada en çok konuşulan konulardan biri. 2021 yılında 15 binden fazla kripto para biriminin halka açık işlem görmesi, kripto para piyasanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Popülerliğini günden güne artıran ve bir yılda oldukça fazla değer kazanan kripto paralar, yatırım yapmak isteyenlerin önceliği olurken çok sayıda dolandırıcı için de ideal bir hedef haline geliyor.

Chainalysis'e göre 2021 yılında 7.7 milyar değerinde kripto para dolandırıcılığı gerçekleştiğini ve bunun 2020'ye göre yüzde 81 artış anlamına geldiğine dikkat çeken siber güvenlik uzmanları, dolandırıcılık ve hırsızlık faaliyetlerine karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Dolandırıcılık gelirlerindeki keskin artışa rağmen kripto para birimi kayıplarının ana kaynağı olarak “rug pull” adı verilen “halı çekme” dolandırıcılığı başı çekiyor. “Halı çekme”, kripto para geliştiricilerinin bir projeyi terk ettiği ve yatırımcıların fonlarıyla ortadan kaybolduğu yeni bir dolandırıcılık türü olarak biliniyor. 2020'de dolandırıcılık vakalarının sadece yüzde 1'i halı çekme yöntemiyle gerçekleşirken, bu oran 2021'de yüzde 37'ye yükseldi.

Kripto para konusunda çok öenmli 5 ipucu

Siber saldırganların 2021 yılında 7.7 milyar değerinde kripto para çalmasının birçok yatırımcıyı tedirgin etmeye başladığına değinen siber güvenlik kuruluşu Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kripto para yatırımcılarının mağdur olmaması için dikkate almaları gereken 5 ipucunu şöyle sıraladı:

1- Gerçek olamayacak kadar yüksek getiri sağlayan yatırımlardan kaçının

Dünya üzerinde her geçen saniye yeni bir yatırım yapılıyor ve herkesin ana hedefi parasına değer kazandırabilmek. Kripto para dolandırıcıları genellikle yüksek ve garantili kazanç vadederek yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışıyor ancak ne yazık ki kolay ve hızlı bir şekilde yüksek kazanç elde etmek mümkün değil. Gerçekçi olmayan yatırım vaatleri, kripto paranızın siber suçlular tarafından çalınmasına neden olabilir.

2- Sizi yatırım yapmaya zorlayan mesajlardan uzak durun

Dijitalleşme, birçok fırsata ek olarak bazı tehditleri de beraberinde getiriyor. Son zamanlarda kripto paralarınızla ilgili yatırım yapmanızı söyleyen e-posta, mesaj veya aramalar alıyor olabilirsiniz. Bu durum dolandırıcıların hedefinde olduğunuz anlamına gelebilir.

3- Başkalarına bahsetmenizi istemeyenlerden uzak durun

Eğer kripto para yatırımı yapmaya karar verdiyseniz ve sizden yaptığınız yatırım fırsatının başkalarına bahsedilmemesi istendiyse bir dolandırıcı ile karşı karşıya olabilirsiniz çünkü hiçbir dolandırıcı tüm planlarının suya düşmesini istemez. Sizden gizli saklı bir iş yapmanızı isteyen tekliflere karşı temkinli olmalısınız.

4- Ünlü isimlerin reklamlarına inanıp yatırım yapmayın

Günümüzde birçok ünlü isim ve "influencer" kripto para borsaları ile iş birliği yapıyor ve yatırımlarınız konusunda sizi yönlendiriyor. Ancak tanınmış isimlerin bir kripto para borsasının tanıtımını yapması, o firmanın gerçek veya güvenilir olduğunu anlamına gelmez. Bu nedenle olası bir kripto para dolandırıcılığı mağduru olmamak için güvenilir ve tanınmış borsalarda yatırımlarınızı planlamalısınız.

5- Arkadaşlık sitelerinde size verilen kripto yatırımlarını ciddiye almayın

Dünyanın dört bir tarafında arkadaşlık siteleri milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu siteler üzerindeki dolandırıcılık örneklerinin sayısı gün geçtikçe artarken kurbanlarını arayan kripto para dolandırıcıları da farklı yöntemler deniyor.

Arkadaşlık sitelerinde karşısındaki kişinin güvenini kazanmak için çeşitli oyunlar oynayarak manipüle eden dolandırıcılar, bir zaman sonra kripto para yatırımları hakkında ipucu vererek veya yatırım yapılmasını isteyerek yeni kurbanlarını ağına düşürüyor. Kripto para borsası hakkında taktikler vererek yatırım yapmanızı isteyen bu kişilerin yatırım tavsiyelerini dikkate almamalısınız.