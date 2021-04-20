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Ekonomi Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin’de son durum (20 Nisan 2021)
Ekonomi

Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin’de son durum (20 Nisan 2021)

Bitcoin yatırımı yapanlar ya da Bitcoin’e yatırım yapmak isteyenler, sanal para olarak da bilinen Bitcoin ile tüm servetlerini de kaybetme korkusu yaşansa da malesef Bitcoin yine yatırıncının tercihleri arasında yer alıyor. Sosyala medyada dolaşan ABD’de kripto para üzerinden para aklama yapıldığı bundan dolayıda ülkede bir operasyonun an meselesi olduğu haberleri üzerine Bitcoin hiç olmadığı kadar düştü. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? 20 Nisan Bitcoin’de son durum ne?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 08:40:00 - 2021-04-20 08:42:13
Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin’de son durum (20 Nisan 2021)

Kripto parada son durum... Bitcoin’deki baş döndüren hareketlilik sonrası vatandaşlar Bitcoin ne kadar olduğunu sorguluyor. Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı. Kripto para birimleri için devletler harekete geçmeye devam ediyor. Güney Kore'de Hükümet Politikaları Koordinasyon Merkezi, kripto paralar üzerinden yasa dışı işlemler ve para aklama gibi girişmleri önlemek amacıyla, bu varlıklar üzerindeki denetimlerini artıracağını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması tamamlanmıştır" denilmişti.

Bitcoin (BTC) fiyatları ne kadar oldu? 

Bitcoin, yüzde 10'a yakın düşüşle karşıladı. Bitcoin, 55.900 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum yüzde 11’den fazla düşüşle 2.216 dolar seviyesine düştü.

Altcoinlerde de durum farklı değil. Ripple, yüzde 17 düşüşle 1.32 dolara gerilerken, Litecoin'deki düşüş yüzde 17'yi de aştı. Litecoin, 262 dolar civarında işlem görüyor. Son bir haftada gösterdiği yükselişle gündeme gelen Dogecoin'deki düşüş yüzde 26 civarında. Dogecoin, 0.26 dolardan işlem görüyor. 

1 Bitcoin kaç TL?

1 Bitcoin 447.241,00 TL'dir.

 

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