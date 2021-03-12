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Ekonomi Bitcoin devlet güvencesinde mi olacak?
Ekonomi

Bitcoin devlet güvencesinde mi olacak?

Bitcoin yasal mı olacak? Dijital para denilince akla Bitcoin gelmekte. Koronavirüs salgını ekonomiyi de vurdu. Salgın döneminde sanal paralara yoğun talep söz konusu oldu. Dijital para denilince akla ilk gelen Bitcoin olmakta. Yasal bir zeminde işlem yapılmadığından Bitcoin’e yatırılan para kazandırabileceği gibi çok fazla da kaybettirmekte. Bunun yanında sanal paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi gibi riskleri barındırması dijital paralara yönelik yasal düzenlemenin çıkarılması talebi söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dijital para açıklaması geldi. Peki Bitcoin devlet güvencesinde mi olacak? Bitcoin alım satımı yasak mı? Türkiye’de bitcoin ticareti suç mudur?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 16:39:00 - 2021-03-12 16:39:29
Bitcoin devlet güvencesinde mi olacak?

Bitcoin ülkemiz hukuk sistemine göre devlet güvencesinde bir elektronik para birimi değildir. Türkiye’de bitcoin ve benzeri kripto paraların alım veya satımlarının yasak olduğuna veya suç olduğuna dair bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Türkiye’de bitcoin ticareti yapmak suç değildir. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi kanun dahilinde değildir, bu yüzden devlet düzenlemesi ve güvencesine tabi değildir. Hal böyle olunca da dijital paralar üzerinde çok farklı spekülasyonlar yapılmak oldukça fazla. Dijital paraları sayal statüye kavuşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldık. Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz.” dedi.

Bitcoin’ın zararları neler?

“Diğer taraftan, Bitcoin ve benzeri sanal paralar ile gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesi, söz konusu sanal paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam yaratmaktadır. Ayrıca Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi risklerin yanı sıra yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalardan ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı risklere de açıktır. Öte aydan, diyanet Bitcoin gibi sanal paraların caiz olmadığını açıkladı.

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