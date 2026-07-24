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Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

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AA Giriş Tarihi:

Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde akademisyenler ve üniversite öğrencilerine yönelik kano ve Stand Up Paddle (SUP) etkinliği düzenlendi.

#1
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince ilçenin tarihi ve turizm potansiyeline dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

#2
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Dicle Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez kano ve SUP kullanan akademisyenler ve öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

#3
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ilçenin tarihi dokusunu ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

#4
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Daha önce de benzer etkinlikler düzenlediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

#5
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

"Bu etkinlikte Hasankeyf'in tarihi dokusuna dikkatİ çekmeye çalıştık. Bu etkinlikleri artırarak düzenlemeye devam edeceğiz.

#6
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Hasankeyf'teki su sporları potansiyelini ülkemiz geneline yaymak, su sporları federasyonlarımızın dikkatine sunmak için yapmış olduğumuz bu ve benzeri çalışmaları artıracağız."

#7
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kadri Kurt da etkinlik ile su sporları meraklılarının dikkatini Hasankeyf'e çekmek istediklerini dile getirdi.

#8
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

#9
Foto - Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

Su sporlarının yeni adresi Hasankeyf kano ve SUP ile tanıştı

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