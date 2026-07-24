Uyarı geldi! İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde sağanak etkili olacak.

Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise birçok bölgede hissedilir derecede düşecek.

Birçok ilde de denize girmek geçici olarak yasaklandı.

İSTANBUL

İstanbul'un Şile, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bugün ve yarın denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içindeki plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları (şiddetli rüzgar ve dalga) nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya sahillerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle üç ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca sahilinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki 4 ilçesinde fırtına nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu kaymakamlıklarından yapılan duyuruya göre, bölgedeki meteorolojik uyarılar göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal güvenliği için bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda Abana, Çatalzeytin ile İnebolu'da bugün ve yarın, Cide'de ise bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Tedbirler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sahil şeridinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıyor.

ADANA

Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz Cumartesi kent genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına, alınan karara titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi.

HATAY

Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Yasağın kent genelindeki tüm sahillerde geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemesi adına vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları, görevli kurum ve güvenlik personelinin uyarı ve yönlendirmelerini dikkate almaları istendi