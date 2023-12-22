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Dünya Bitcoin bağışı yapan yabancılara vatandaşlık verilecek!
Dünya

Bitcoin bağışı yapan yabancılara vatandaşlık verilecek!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 17:11:00 -
Bitcoin bağışı yapan yabancılara vatandaşlık verilecek!

El Salvador’da Bitcoin yatırımı yapan yabancılara hızlandırılmış bir şekilde vatandaşlık verileceği ortaya çıktı.

El Salvador’da Bitcoin yatırımı yapan yabancılara hızlandırılmış bir şekilde vatandaşlık verileceği ortaya çıktı.

El Salvador Kongresinden dünyayı şoke eden göç yasası kabul edildi. Ülke para birimlerinden kaçanlar kendilerini dijital paralara atıyor.

Kongre, hükümetin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarına Bitcoin bağışı yapan yabancılara vatandaşlık verilecek. Yasanın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi de bekleniyor.

Öte yandan El Salvador Başkanı Nayip Bukele'nin kalkınma projelerine düzenlemede yer verildi. Ayrıca yasa da bitcoin asgari bağış şartı da açıklanmadı.

ŞARTLAR

Vatandaşlık için 5 yıllık daimi ikamet şartı ve vatandaşı eşi olanların ise 2 yıl zorunlu ikamet şartı vardır.
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El Salvador, Freedom Visa Programı adı altındaki vatandaşlık girişimini geçen hafta başlatmıştı.

2021'de Bitcoin'i ulusal bir para birimi olarak benimseyen El Salvador'da sınırlı kullanıma sahipti. Ancak şu unutulmamalıdır ki kripto paralar anlık fiyat dalgalanmalarına maruz kalabiliyor. Hem çok kazanabilir hem de çok kaybedebilirsiniz.

Bitcoin 44.684 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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