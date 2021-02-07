Bitcoin almak satmak caiz mi? Bitcoin helal mi?

Diyanet ALO Fetva hattına geçen yıl 155 bin soru geldiği açıklandı. Oruç, namaz, dövme gibi her zaman karşılaşılan soruların yanı sıra Bitcoin ile ilgili de birçok soru soruldu. İstanbul Müftülüğüne bağlı, dini konularda vatandaşların sorularını yanıtlayan "Alo Fetva" hattına 2020 yılında 155 bin soru soruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, salgın döneminde gelen sorularda yüzde 30 artış olduğunu söyledi. Zamanla korona virüsle ilgili soruların azaldığını söyleyen Yıldız, takıntı, korku, boşanmalara dair gelen sorularda ise artış olduğunu kaydetti. Geçen yıl hatta namaz, oruç, dövme, estetik gibi klasik soruların yanı sıra bitcoin alım ve satımı, borsa gibi ekonomiye dair sorular da sıkça yöneltildi.

Bitcoin alıp satmak haram mı?

Peki Bitcoin alım satı mı dinen caiz mi? Konuyla ilgili Diyanet de daha önceden açıklama yapmış, bitcoin ve benzeri sanal paraların alım satımının dinen uygun olmadığını belirtmişti. Diyanet'in internet sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kripto paralarla ilgili şu açıklaması yer alıyor: “Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir."