Bitcoin 2 ayın yüksek seviyesinde seyrediyor

Bitcoin pazartesi günü Güney Kore’nin mali gözlemcilerini değiştirmesi ve kripto kuruluş kurması ile 2 ayın yüksek seviyesine ulaştı.



Bitcoin %4,11 artışla 7.705,10 dolardan işlem gördü. Bir önceki oturumda 7.755,20 dolar seviyesine yükselmişti.



Düzenleyicilerin bir basın bülteninde söylediğine göre, Güney Kore’nin Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) “finans tüketicilerini daha iyi korumak” için kurumsal bir düzenlemenin bir parçası olarak Mali Tüketici Bürosu kuruyor.



Büro, kripto para birimleri gibi yeni gelişmelere cevap vermekle görevlendirildi, ancak diğer finansal teknoloji ve veri yenilikleriyle ilgili politika girişimlerini de izleyecek.



Güney Kore, dünyadaki en büyük yapay döviz piyasasına sahip. Alternatif dövizlerin popülaritesi arttıkça, düzenleyiciler de nasıl cevap verecekleri konusunda zorlanıyorlar. Şimdilik, pek çok majör hükümet borsada kripto ticaretine izin veriyorken, tüketicileri korumak üzerine bazı yaptırımlar da getiriyor.



Geçtiğimiz hafta, ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu firmalara inovatif ürünleri keşfetmelerine yardım edecek sandbox düzenlemeleri getirdi. Sandbox, düzenleyiciler tarafından yeni ürün piyasaya sürmek isteyen şirketlere yardım etmek için kullanılır ve genellikle küçük firmaların düzenleyicilerin izlediği bir alanda ürünleri oluşturması ve test etmesi için yine düzenleyiciler tarafından kurulur.



Güney Kore’nin FSC kurumundaki görev değişim haberleri dijital varlık yatırımcılarını memnun ederken, kripto paralar genel olarak sakin kaldı. Toplam piyasa sermayelendirmesindeki dijital döviz kapasitesi, bu haberi yazarken, 288 milyar dolar seviyesinde.



Ethereum %0,25 düşüşle 460,85 dolara geriledi. Üçüncü en büyük yapay döviz olan Ripple, %0,80 değer kazanarak 0,45466 dolar olurken, Litecoin %1,14 artarak 84,366 dolar oldu.