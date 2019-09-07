Bit temizliği nasıl yapılır? Saç bitlerinden kurtulmanın püf noktaları nelerdir? Kafanızdaki bitlerden doğal kürler sayesinde kurtulun

Haşereler, yaşam alanlarımıza temas ettiğimizde konforumuzu ve vücut rahatlığımızı büyük oranda bozar. Bitler de yaşam kalitemizi bozan parazitlerin başında gelmektedir. Evcil hayvanlar, aşırı tozlanma ya da dış etkenler nedeniyle bit ya da sirke oluşabilir.

SAÇ BİTİ NEDEN OLUŞUR?

Kimi insanlar bit oluşumunun yetersiz temizlikten kaynaklandığını düşünür, fakat aksine bit ve türevleri sağlıklı saçlarda daha çok tutunurlar. Özellikle kulak arkası ve ense bölümüne yerleşen bitlerin yumurtalarını temizlemek için doğal, bitkisel ve tıbbi çözümler vardır. Bitler ortalama 6 hafta kadar yaşarlar. Bir bit yaklaşık 300 adet yumurta bırakabilir. Bitleri yok etmek için sadece vücut temizliği yeterli olmaz. Bitler, kıyafetlere, saç tokalarına ve iç çamaşırlarına kadar yumurta bırakmış olabilir.

BİTLER NASIL YOK EDİLİR?

Evde yapacağınız birkaç küçük işlemle bitlerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bu minval üzere rahatlıkla hazırlayabileceğiniz doğal kürleri paylaşıyoruz.

İlk yöntem olarak mayonezi deneyebilirsiniz. Bu yöntem deri üzerinde yaşayan bitler için önerilir. Mayonez canlı bitleri öldürse de sirkeleri yok etmez. Bol miktarda mayonezi eldiven yardımıyla dairesel hareketlerle saç diplerinize yediriniz. Saçlarınıza bone takarak mayonezli bir şekilde 8 saat kadar bekleyin. Ardından şampuanla yıkayıp iyice durulayın.

DOĞAL KÜRLER İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

Bit ve sirke ile mücadelede Zeytinyağı da büyük önem taşımaktadır. Zeytinyağı bitlerin ölmesini sağlayan bir maddedir. Saçlarınıza bol miktarda zeytinyağını yumurta fırçasıyla sürün. Saçın her noktasına temas ettirmeye özen gösterin. Daha sonra bone ya da havlu yardımıyla saçlarınızı toplayın. Son olarak saçlarınızı bu şekilde bir gece bekletmelisiniz. Sabah, zararlılara özel olarak üretilen şampuanlar ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Hazırlayacağınınız sarımsak kürü de bitlerin temizlenmesine yardımcı olur. 10 adet sarımsağı soyarak eziniz. İyice ezilen sarımsakların üzerine 2 yemek kaşığı limon ekleyin. Hazırlanan karşımı saç derinize masajla uygulayın. Akabinde yarım saat kadar bekleyin. Ve bol su ile durulayın.

Tuz ve elma sirkesinden elde edeceğiniz karışımda işinize yarayacaktır. 4 yemek kaşığı tuzu ve aynı miktarda elma sirkesini iyice karıştırdıktan sonra, kullanmadığınız bir sprey şişesine boşaltmalısınız. Bu işlem karışımı saçlarınıza daha kolay uygulayabilmenizi sağlayacaktır.Sirke ve tuzu saç diplerinize ve saçlarınıza boş yer kalmayacak şekilde sıkmalısınız.Eğer saç uzunluğunuz fazlaysa miktarı iki katına çıkarabilirsiniz.2 saat bone ile bekleme süresinden sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz.