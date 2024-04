BIST 100 endeksi dünya endekslerini geride bıraktı

Yılın birinci çeyreğinde, dünya genelinde önemli merkez bankalarının ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliğin hakim olmasına rağmen söz konusu bankaların yılın geri kalanında politika faizlerini düşürmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin yoğunlaşmasıyla dünya endekslerinde zirveler yenilendi. Küresel pay piyasalarında, özellikle yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin beklentileri aşan 4. çeyrek finansal sonuçlarının ardından risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ilk çeyrekte güvercin tonlu sözle yönlendirmelerde bulunması da söz konusu seyri destekleyen etkenlerden biri oldu.

En çok kazandıran bilişim oldu

Yılın ilk çeyreğinde teknoloji şirketleri öncülüğünde New York Borsası’nda başlayan ralli Avrupa ve Japonya pay piyasalarına taşınırken, endekslerin tarihi yüksek seviyeleri de yenilendi. Yılbaşından bu yana ABD’de New York Borsası’nda Nasdaq endeksi yüzde 9.11, S&P 500 endeksi yüzde 10.16 ve Dow Jones yüzde 5.62 değer kazanırken, Avrupa tarafında Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 10.39, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 8.78, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 14.49 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 2.84 artış kaydetti.Bu dönemde, Asya’da tarafında da Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 20.63, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 1.95, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2.23 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3.44 artarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 2.97 değer kaybetti. Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 22.39 yükselerek önemli dünya endekslerini geride bırakırken, dolar bazlı yüzde 11.39 artış kaydetti. Yıl başından bu yana tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 67.54 ile bilişim oldu. Ana endekslere bakıldığında ise yüzde 45.31 artışla teknoloji endeksi dikkati çekti. Bu süreçte, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89’u yükselirken, 11’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 89.34’le Mia Teknoloji, yüzde 80.47’yle Vestel ve yüzde 71.78 ile Bera Holding ilk üç sırada yer aldı. Qua Granite yüzde 29.62, Hektaş yüzde 16.17 ve Kayseri Şeker Fabrikası yüzde 11.83 gerileyerek yatırımcısını üzen hisseler oldu.