Bismil'de korkutan alevler! Metruk bina gece yarısı alevlere teslim oldu

Bismil'de korkutan alevler! Metruk bina gece yarısı alevlere teslim oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Hasan Pınar Mahallesi’nde, gece saatlerinde sessizliği siren sesleri bozdu. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahallenin göbeğindeki metruk bir evden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binayı sardı. Çevre sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda, dumanların gökyüzünü kaplamasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil Hasan Pınar köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

