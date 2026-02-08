Bismil'de korkutan alevler! Metruk bina gece yarısı alevlere teslim oldu
Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Hasan Pınar Mahallesi’nde, gece saatlerinde sessizliği siren sesleri bozdu. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahallenin göbeğindeki metruk bir evden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binayı sardı. Çevre sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda, dumanların gökyüzünü kaplamasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Bismil Hasan Pınar köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.
Ekonomi
Piyasalar yangın yeri! Teknoloji devleri sarsıldı gözler ECB ve BoE’nin faiz kararına çevrildi