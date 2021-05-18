Bisküvili elmalı tavuk göğsü tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 paket tavuk göğsü, 2,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı margarin veya tuzsuz tereyağı, 3 tane elma, 1/2 paket bisküvi, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Üzeri için; 4 yemek kaşığı file antep fıstığı, 4 yemek kaşığı dövülmüş ceviz, 1 yemek kaşığı tarçın

Bisküvili elmalı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Öncelikle elmaların kabuklarını soyun. Daha sonra derin bir kaseye rendelemeye başlayın.

Ardından üzerlerine limonun suyunu sıkın ve karıştırmaya başlayın.

Bisküvileri de parçalayarak kabın içerisine koyun.

Eritilmiş tereyağı ile birlikte tüm malzemeleri güzelce yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız karışıma dondurma kaşığı ile şekil verin. Daha sonra dikdörtgen bir borcama yerleştirmeniz gerekir.

Tavuk göğsü için sütü bir tencereye koyun. Üzerine tavuk göğsü poşetinin tamamını ekleyin. Orta ateşte bir kaşıkla sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp margarin veya tereyağı ilave edin. 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin. Daha sonra ocaktan alabilirsiniz.

Kalıba yerleştirdiğiniz elmalı tatlının üzerine tavuk göğsünü koyun. Ardından buzdolabına soğumaya bırakabilirsiniz. Soğumuş olan tatlının üzerine tarçın, ceviz ve fıstık ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…