Bisküvi yiyen İngiliz turistin acı ölümü Aydın'ın Didim ilçesinde 68 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın bisküvi yerken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Olay; Altınkum Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda bisküvi yiyen İngiliz uyruklu Linda Ann Piccet (68), bisküvinin boğazına takılmasından dolayı aniden rahatsızlandı. Eşi Linda Ann Piccet’in fenalaştığını gören eşi D.A P (73) durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İngiliz turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Piccet’in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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