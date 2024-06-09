Bisikletten düşüp sakatlandı! EURO 2024'teki rakibimize kötü haber
EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakiplerinden Çekya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Michal Sadilek bisikletten düşerek sakatlandı.
Almanya'da organize edilecek EURO 2024'e sayılı günler kaldı. A Milli Futbol Takımı'nın da katılım göstereceği organizasyon öncesi rakibimiz Çekya'ya kötü haber geldi.
Çekya Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Michal Sadilek, bisikletten düşerek dizinden sakatlandı.
Twente forması giyen 25 yaşındaki orta saha, EURO 2024'te forma giyemeyecek. Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, oyuncunun yaşadığı talihsizliği "büyük bir aksilik" olarak niteledi.
Çekya, EURO 2024'te A Milli Takımı'mızla birlikte F Grubu'nda yer alıyor. Çekler ilk maçını 18 Haziran Salı günü Portekiz'e karşı oynayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak: Yeni Şafak
Spor
Fenerbahçe, Ronaldo'nun üstünü çizdi! Genel Kurul’da Branco’nun cevabı olay oldu! Yok böyle bir Ronaldo açıklaması..