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Bisikletten düşmüştü! 13 yaşındaki Zeynep, toprağa verildi

Trabzon'da bisikletten düşen ve ikinci kez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeynep Çiftçi, toprağa verildi.

02 Ekim 2018 Salı 15:23
Bisikletten düşmüştü! 13 yaşındaki Zeynep, toprağa verildi

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, bisikletten düşüp yaralanan, kaldırıldığı hastaneden tomografi çekildikten sonra taburcu edilen, evde fenalaşınca yeniden götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Zeynep Çiftçi (13), gözyaşlarıyla defnedildi.

Olay, önceki gün, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet kullanan Zeynep Çiftçi, dengesini kaybederek, yere düştü. Bisikletin gidonunun göğsüne çarptığı Çiftçi, yaralandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, tomografi çekilip, incelenmesinin ardından taburcu edildi. Evine götürülen Zeynep Çiftçi, akşam saatlerinde yeniden fenalaştı. Aynı hastaneye tekrar kaldırılan Çiftçi, buradaki müdahale sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çiftçi'nin ölümüyle ilgili Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, idari inceleme başlattı. Ailenin şikayetçi olması durumunda ise olayın adli olarak soruşturulacağı öğrenildi.

Cenaze namazını dayısı kıldırdı

Dernekpazarı İmam Hatip Orta Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Çiftçi için öğle vakti Çaykara Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çiftçi'nin yakınlarının yanı sıra Çaykara Kaymakam Vekili Murat Yıldız, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık ile ilçe sakinleri katıldı. Dayısı Ahmet Yavuz'un kıldırdığı namaz sonrası Zeynep Çiftçi'nin cenazesi, Taşönü Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Zeynep'in adı kütüphaneye verildi 

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, bisikletten düşüp yaralanan, kaldırıldığı hastanede tomografi çekildikten sonra eve gönderilen, fenalaşınca da yeniden götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Zeynep Çifçi'nin adı, okuduğu Dernekpazarı İmam Hatip Ortaokulu'nun kütüphanesine verildi. Okulu ziyaret eden Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız, 'Zeynep Çifçi Kütüphanesi' yazılı tabelayı duvara astı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:23
  1. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  2. Farabi Hastanesi
  3. Dernekpazarı
  4. Trabzon

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