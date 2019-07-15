Bisiklette dostluk yarışı - Salcano Türkiye-Sırbistan MTB Dostluk Yarışı yapıldı

ANKARA (AA) - Salcano Türkiye-Sırbistan MTB (Dağ bisikleti) Dostluk Yarışı gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda milliler çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Milli bisikletçi Abdülkadir Kelleci, elit erkeklerde üçüncü sırayı aldı. Gençlerde Azize Bekar, kadınlarda birinciliği elde ederken, erkeklerde Samet Bulut birinci, Esat Ceylan üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Furkan Akçam birinci, Davut Duman ikinci olarak podyum çıkarken, yıldız kızlarda ise Funda Taşkın yarışı ikinci sırada tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.