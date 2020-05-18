"Bisikletli koronavirüs timleri" atık maske ve eldiven topluyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da kurulan bisikletli ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa atılan maske ve eldivenleri topluyor.

Kentin metropol ilçelerinden Karatay'da belediye, sokağa atılan ve salgın için oldukça riskli görülen maske ve eldivenleri toplamak için çalışma başlattı.

Karatay Belediyesi Sıfır Atık Biriminden seçilen, tulum, çift kat maske ve eldiven giyen personele, üç tekerli bisikletler temin edildi.

Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da faaliyetini sürdüren ekipler, sokaklarda kullanılmış maskeleri bisikletin arkasına monte edilen ve üst düzey izolasyon sağlanan kapalı kutuda biriktiriyor.

Atıkları toplamak için uzun mandallı çubukları kullanan ekipler, 7 gün 24 saat verdikleri mesai ile toplum sağlığına önemli katkı sağlıyor.

- "Sokağa atılan maske ve eldivenler ciddi tehlike oluşturuyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin seferberlik ruhuyla sürdürüldüğünü söyledi.

Sağlıklı toplum ve çevre için gece gündüz mesai harcadıklarını anlatan Kılca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa atılan kullanılmış maske ve eldivenleri toplamak üzere 'bisikletli koronavirüs timi' oluşturduk. Bisikleti kullanımı kolay ve pratik olduğu için tercih ettik. Şehrimizin birçok noktasında kullanılmış maske ve eldivenler için atık toplama istasyonu kurduk. Halkın yoğun olduğu yerlerde atık toplama noktalarımız var ama sokağa atılanlar ciddi tehlike oluşturuyor. Hassas bir dönemden geçtiğimiz için ekibimizle bu atıkları günlük olarak toplamaya gayret ediyoruz."

Kılca, toplanan atıkların bir dizi işlemlerin ardından üst düzey tedbirlerle Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'ne gönderildiğini belirterek, "Buraya götürülmeden önce atıklar 72 saat iç içe geçirilen torbalarda bekletiliyor. Daha sonra merkeze gönderiyoruz. Halkımızın sağlığı için bu hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Adem Soydan ise bisikletli ekipleri gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Kaldırımda ve yolda atık maskeleri topladıklarını öğrendiğimde gurur duydum. Bu süreci devletimiz en iyi şekilde idare ediyor. Vatandaşlarımızın da kullandıkları maskeleri sokağa atmaması gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. El birliğiyle bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.







