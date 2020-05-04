Bisikletli kaçak avcı, avladığı 150 kilogram balığı bırakıp kaçtı

Van Gölü’nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı döneminde de kaçak avcıların hedefi haline geldi.

Van Gölü’nde neslini devam ettiren inci kefalleri (Van balığı) 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlanma yapan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erciş İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ve emniyet ekipleri önemli tedbirler alıyor.

Bisikletin kasasında 150 kilogram balık ele geçirildi

Bu kapsamda Van Kalesi civarında tedbir çalışması yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve personelleri, bisikletiyle Van Gölü’ne ağ atan bir kaçak avcıya denk geldi. Kaçak avcı bisikletini bırakarak bölgeden kaçmayı başarırken ekipler, bisiklet kasasında 150 metre uzunluğunda misina ağı ve ağın üzerinde 150 kilogram balık ele geçirdi.

Ele geçirilen canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edildi.