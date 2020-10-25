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Aktüel Bisikletçiler kazalara dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi
Aktüel

Bisikletçiler kazalara dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:16:41 -
Bisikletçiler kazalara dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Bisikletli Ulaşım Platformu üyeleri, bisiklet kazalarına dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi.

Platform adına basın açıklaması yapan Hande Karaca, pandemi ile birlikte Türkiye genelinde bisiklete ilginin arttığını, bunun da kazaları ve can kayıplarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Son iki yılda 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybettiğini belirten Karaca, kazaların tamamının araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana geldiğine dikkat çekti.

Bu çarpışmalara, ölümlere dur demek için tüm ilgili bakanlık ve kurumlara çağrı yaptıklarını dile getiren Karaca, "Tüm ilgili bakanlık, ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır. Bisiklet için güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmelidir." dedi.

Açıklamanın ardından bisikletliler, Göztepe Parkı'na doğru pedal çevirdi.



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