Bisiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

KAYSERİ (AA) - Festa 2200 Bisiklet Festivali bu yıl Erciyes'te düzenlenecek.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bisiklet tutkunları "Gökyüzüne en yakın festival" olarak bilinen etkinlikte bir araya gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, KAYTUR, Ulaşım AŞ, Erkut İnşaat, Develi Belediyesi ve Kayseri Bisikletliler Derneği işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Festa 2200 Bisiklet Festivali, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bisikletseveri buluşturacak festival, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak.

Organizasyon, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımlı Tekir kapıda, Erciyes AŞ tarafından özel hazırlanan kamp alanında kontrollü normalleşme süreci ile belirlenen kurallar dahilinde alınan tedbirler eşliğinde gerçekleşecek.

Festival kapsamında Erciyes Dağı'nda hazırlanan parkurlarda pedal basacak olan bisikletçiler, daha sonra 2 bin 200 rakımda belirlenen alana 1000 fidan dikecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in hem Türkiye'de hem de dünyada bisiklet sporunun merkezi olarak bilinmeye başladığını belirtti.

Erciyes Dağı'ndaki bisiklet alt yapısının gün geçtikçe daha iyiye gittiğini vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Dağımızda her yıl milli ve uluslararası bisiklet müsabakalarına ev sahipliği yaptığımız gibi Erciyes'i uluslararası bisiklet takımları için bir yüksek irtifa kamp merkezi haline getirdik. Çok farklı festivaller, sosyal ve sportif faaliyetler de düzenlemeye devam ediyoruz. Festa 2200 Bisiklet Festivali de bunlardan biri. Bu vesile ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzlerce bisiklet sevdalısını 4 gün boyunca zirvede buluşturup, dağımızı ve şehrimizi tanıtmış olacağız."