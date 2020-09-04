Bisiklet şehri Konya'dan Türkiye'de ilk bisiklet tramvayı raylarda

Konya Büyükşehir Belediyesişehir içi ulaşımda 1992’den 2015 yılına kadar Konyalı vatandaşlarahizmet verenemektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Türkiye’de ilk ve tek olan bisiklet tramvayının dünyada bu şekilde örneği yok. Bazı ülkelerde yolcuların seyahat ettiği tramvaylarabisiklet ile binilebiliyorken, sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulan bisiklet tramvayı ise bu yönüyle Konya’yı diğerlerinden farklı kılıyor.

Özellikle pandemi sürecinde bisiklet kullanımının öneminin anlaşıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,“Konya’nın bir bisiklet şehri olması adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip ilidir. Bugün itibariyle de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar 84 kilometre daha ilave bisiklet yolu inşa edeceğiz. Konya, Türkiye’nin önemli bisiklet şehridir. Bugünden sonrada bunun daha çok vurgulanması için çalışmalar ve projeler hayata geçecek. Özellikle bisiklet otoparkları konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnsanların bisikletlerini güvenli bir şekilde otoparklara bırakabilmeleri için hem mevcut otoparklarımızda bisiklet için yer ayırıyoruz hem de özel bisiklet otoparkları yapmaya başlıyoruz.” dedi.

Bisiklet tramvayı ile ilgili bilgi veren Başkan Altay, şunları söyledi: “Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez bir tramvayda, toplu ulaşım aracında bisikletinizle birlikte seyahat edebileceksiniz. Bir tramvayımızı sadece bisiklet tramvayı haline dönüştürdük. Artık Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’nde göreceğiniz sefer saatlerinde bisikletinizle birlikte durağa gelerek, bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Bisikletinizle birlikte işlerinizi halledip sonra tramvayla tekrar istediğiniz durağa geri gelebileceksiniz. Türkiye’de örnek bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hem bisiklet kullanıcılarımız için yeni bir başlangıç olacakhem de şehirde önemli bir farkındalık çalışması olacak. Çünkü bu tramvay sürekli olarak, bir ring halinde şehirde bisiklet tramvayı olarak seyahatini sürdürecek. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye’de bisikletin tüm şehirlerimizde aktif kullanılmasını temenni ediyoruz. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olaraköncü ve önder olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizlebirlikte KonyamızıTürkiye’nin en önemli bisiklet şehri haline getireceğiz.”



21 BİSİKLET AYNI ANDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞINABİLİYOR





Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvayın bisiklet tramvayına dönüştürülmesi için bir takım revizyonlar yaptı. Bu kapsamda nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. 21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenli bir şekilde taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. Tramvaydaki basamaklara ise kapılar ile senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece vatandaşlar bisikletleri ile duraklarda tramvaya kolayca inip binebiliyor. Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yolları ile entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek.





OTOBÜSLER DE BİSİKLETLİ OLUYOR



Toplu ulaşımda Türkiye’ye rolmodel olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsler içinde bisikletli dönemin başlangıcını yaptı.Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla otobüslerin arka kısmına bisiklet taşıma aparatları yerleştirildi. İlk etapta 50 otobüste uygulanmaya başlanan çalışma, yakın zamanda tüm otobüslerde hizmet verecek.