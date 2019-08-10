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Bisiklet kullanmanın faydaları nelerdir?

Sağlıklı ve fit bir beden için düzenli olarak spor yapmak son derece önemli. Yapılan araştırmalar ise bisiklet sporunun diğer branşlara oranla daha faydalı olduğunu gösteriyor. Peki, ama neden?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Bisiklet kullanmanın faydaları nelerdir?

Sağlıklı bir beden için doğru ve dengeli beslenmenin yanı sıra spor yapmak da önemlidir. Bunun içinse saatler boyunca spor salonlarında vakit geçirmenize gerek yok. İhtiyacınız olan yalnızca bir bisiklet.

Hem spor hem yolculuk

Birçok Avrupa ülkesinde en yaygın ulaşım aracı olan bisikletler yavaş yavaş ülkemizde de bu amaçla kullanılmaya başlandı. Belediyelerin organize ettiği ve her semtte bulunan kiralık bisikletler insanları hem spor yapmaya hem de trafiksiz, stresiz yolculuk yapmaya davet ediyor.

Peki, bisiklet kullanmak neden önemli?

Bisiklet kullanırken tüm büyük kas grupları aynı anda harekete geçer.

Güçlü bir kondisyona sahip olmak istiyorsanız; düzenli olarak bisiklet kullanabilirsiniz.

Spor yapmak sizi daha zinde ve mutlu hissettirir.

Bisiklet kullanmak kaslarınızın yanı sıra eklemlerinizin de güçlenmesine yardımcı olur.

Düzenli olarak bisiklet kullanan kişilerde vücut yağ oranı düşüktür.

Bisiklet kullanmak kalp krizi riskini bir hayli azaltır.

Bu faydalı sporla ilgilenmek depresyon riskini bir hayli azaltır.

Bisiklet kullanırken saatte 300 kalori harcarsınız. Bu da obezite ile mücadele etmek için bisiklet kullanmanın harika bir spor olduğunu kanıtlıyor. 

Bilim insanları düzenli spor yapan kişilerin kanser riskini daha az taşıdığını belirtiyor. Yapılan çalışmalar ışığında düzenli bisiklet kullananların meme ve kolon kanseri riskinin daha az olduğunu ortaya koymuştur.

Hareketsizlik tip 2 diyabet riskini arttırır. Yapılan bilimsel çalışmalar başta bisiklet sporu olmak üzere sporla ilgilenenlerin diyabete yakalanma ihtimalinin bir hayli az olduğunu kanıtlamıştır.

Stresten arındıran bisiklet sporunun Alzheimer gibi hastalıkların riskini de azalttığı ileri sürülüyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
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