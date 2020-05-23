Bisiklet için biriktirdiği parayı bağışlayan ilkokul öğrencisine esnaftan bayram sürprizi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bisiklet almak için biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan ilkokul öğrencisi Ali Muhammet Erol'a esnaf tarafından bayram hediyesi olarak bisiklet alındı.

Pamukova ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Muhammet Erol, geçen ay bisiklet almak için biriktirdiği 150 lirayı kampanyaya bağışladı. Öğrencinin duyarlı hareketinden haberdar olan esnaf Mesut Durak da aldığı bisikleti Ali Muhammet'e evinde teslim etti.

Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Muhammet'in küçük yüreğiyle yaptığı bu güzel davranışın kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Bütün çocuklara ve büyüklere örnek bir davranış sergiledi. Ben de Ali Muhammet'e çok istediği vitesli bisikleti alıp hediye ettim. Hayırlı olsun, güle güle binsin." diye konuştu.

Hediye karşısında sevinen Ali Muhammet, bayrama bir gün kala çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkesin bu tür bağışlar yapıp vatanımızın daha da güçlenmesine katkıda bulunmasını dilerim. Bu bisikleti armağan eden ağabeyimize çok teşekkür ederim, beni çok mutlu etti. Kendisinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.