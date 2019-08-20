0553 313 94 23

Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı

Adana’da biri 4 diğeri 3 bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 08:55
Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı

Adana’da biri 4 diğeri 3 bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinden farklı tarihlerde 5 bisiklet çalındı. Bunun üzerine bisikleti çalınan vatandaşlar polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, bisikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını Uğur A. (26) ve Orhan P.’nin (29) yaptığı belirlendi.


Polis incelemelerde Uğur A.’nın Orhan P. ile 2 kez hırsızlık olayına karıştığını bir kez de tek başına hırsızlık yaptığını, Orhan P.’nin ise 4 kez bisiklet çaldığını toplamda iki şahsın 5 bisiklet çaldığını tespit etti. Ayrıca zanlıların kilitli bisikletler içinde yanlarında demir kesme makası getirip kilidi keserek bisikleti çaldığı belirlendi.


Görüntülerde, hırsızların geziyor gibi olay yerine geldikleri daha sonra çaldıkları bisikletleri de kendilerininmiş gibi gezerek götürdükleri görülüyor.


Polisler bu tespitleri yaptıktan sonra iki zanlıyı da evlerine düzenlediği baskınla yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    1. "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara..
    2. (Özel) Sağanak yağmurda köpeği..
    3. Metin Feyzioğlu: Bunların yargı..
    4. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    5. Rifat Serdaroğlu kimdir nereli ve kaç..
    6. Tropikal kulak enfeksiyonuna dikkat
    7. Amerika'dan açıklama! Türkiye'nin F-35..
    8. Bursa Adliyesi taşınıyor
    9. Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme..
    10. Adana’da kaçak içki operasyonu
    11. Trabzon'u sallayan ölüm! Öğretmen...
    12. GÜNDEM / 20 Ağustos 2019
    13. Rusya'da yatırımlar 100 milyar doları..
    14. (Özel) Taksim’de yumruk yumruğa kavga..
    15. İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
    16. Meyve bahçesine Hint keneviri ektiler
    17. Denizli son dakika yeniden deprem!..
    18. Ak Parti’den sert tepki! Karnından..
    19. Küresel piyasalar teşvik..
    20. Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı
    21. İzmir'deki yangın 3. gününde
    22. İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
    23. (Özel) Metrelerce yükseklikte hiçbir..
    24. Kaymakam Atak, şehit ailesinin..
    25. Asrın projesi hız kesmiyor
    26. (Özel) Esenyurt’ta iki grup arasındaki..
    27. Bingöl Üniversitesi Besyo sınav..
    28. 'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem!..
    29. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    30. Rıdvan Karakayalı kimdir? İzmir..
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı