Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı

Adana’da biri 4 diğeri 3 bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinden farklı tarihlerde 5 bisiklet çalındı. Bunun üzerine bisikleti çalınan vatandaşlar polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, bisikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını Uğur A. (26) ve Orhan P.’nin (29) yaptığı belirlendi.

Polis incelemelerde Uğur A.’nın Orhan P. ile 2 kez hırsızlık olayına karıştığını bir kez de tek başına hırsızlık yaptığını, Orhan P.’nin ise 4 kez bisiklet çaldığını toplamda iki şahsın 5 bisiklet çaldığını tespit etti. Ayrıca zanlıların kilitli bisikletler içinde yanlarında demir kesme makası getirip kilidi keserek bisikleti çaldığı belirlendi.

Görüntülerde, hırsızların geziyor gibi olay yerine geldikleri daha sonra çaldıkları bisikletleri de kendilerininmiş gibi gezerek götürdükleri görülüyor.

Polisler bu tespitleri yaptıktan sonra iki zanlıyı da evlerine düzenlediği baskınla yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.