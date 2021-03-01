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Ekonomi BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak
Ekonomi

BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporuna göre verilen teşviklerin süresinin bitmesiyle şirket iflaslarının artacağı ve bu dalganın dünyü ekonomisinden 1 trilyon doları silebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:19:00 -
BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak

Uluslararası Ödemeler Bankasının (BIS) bugün yayımlanan çeyreklik raporunda, şirketlere verilen desteklerin süresinin bitmesiyle şirket iflaslarında artış beklendiği belirtildi. Raporda “Şirket iflaslarındaki artış, finansal sistem veya vergi mükellefleri tarafından telafi edilmesi gerekecek kredi kayıplarına neden olacak.” ifadesine yer verildi.

Bu karamsar görünümde, kredi piyasalarında pandemi nedeniyle yaşanan kötüye gidiş etkili oldu. BIS’e göre, piyasa değerleri genel olarak toparlansa da bazı zayıf şirketler için zorlu dönem devam edecek. Tüm bu olumsuzlar nedeniyle küresel piyasalarda 1 trilyon dolarlık bir kayıp yaşanacağı belirtildi.

Kuruma göre bu dönem inişli çıkışlı olacak. Hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını azaltmak için seyahat gibi kısıtlamaları nedeniyle durma noktasına gelen eğlence sektörünün 2018-2019 dönemine göre yüzde 8’in üzerinde büyüyeceği öngörüldü.

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