Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren cani tutuklandı
Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra berberde tıraş olurken yakalanan şahıs tutuklandı.22 Eylül 2018 Cumartesi 17:25
Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Murat B. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güzelyurt ilçesi Gaziemir köyünde birlikte yaşadığı Aynur Gedik'i 21 Eylül'de öldürdüğü öne sürülen Murat B, berberde tıraş olurken gözaltına alınmıştı.
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