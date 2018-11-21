Birlikte kazanmanın ortak noktasında buluşuyoruz

Mehmet CANITATLI

Yeni Akit Gazetesi Ekonomi Müdürü

MÜSİAD, köklü ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak katılımcı ve ziyaretçisini memnun bırakan bir organizasyonları gerçekleştirerek bugünlere geldi. Bu yıl da; fikir ve hedeflerini birlikte hayata geçirecek yerli ve yabancı binlerce işadamı, Türkiye’nin en iyi iş platformu olan MÜSİAD EXPO’da bir araya geliyor.

17. MÜSİAD EXPO Fuarı, tüm yatırımcıları sağlam ve kalıcı değerlere yaslanarak büyümeye ve geleceğin dünyasını tasarlamaya; birlikte kazanmanın ortak noktasında yer almaya davet ediyor. MÜSİAD EXPO uluslararası fuarı, düzenlendiği günden bu yana sürekli gelişen portföyü sayesinde katılımcılarının ve ziyaretçilerinin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişiyor. Pazarlama iletişiminin tüm fonksiyonlarının işletildiği

MÜSİAD EXPO, nitelikli bir kurumsal hafıza ve “know-how”a sahip. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD EXPO ile dürüst ve girişimci işadamlarını bir araya getirmeyi, küresel iş ağları kurmayı, global pazarlarda söz sahibi olmayı, ayrıca KOBİ’leri güçlendirmeyi ve etkin bir şekilde sahada söz sahibi olmalarının kapılarını aralıyor.



MÜSİAD EXPO, katılımcı işadamları ileyatırımcıları bir araya getirerek, ticari iş birliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsatlar sunuyor. MÜSİAD EXPO; büyük ticaret kapasitesi ve gönül organizasyonuyla, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı işadamları, yerli ve yabancı katılımcı firmalarla her iki senede bir İstanbul’da yapılıyor.

İş Burada!

Dünyanın birçok yerinden seçkin işadamlarının ve bürokratların katılığı fuar, önemli iş birliklerine imza atılan bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. MÜSİAD EXPO, aynı zamanda Türkiye’nin olduğu kadar Avrasya’nın da sivil toplum kuruluşu destekli en büyük fuarlarından biri olma özelliği taşıyor. MÜSİAD EXPO, her yıl ziyaretçi ve katılımcı sayısını arttırırken Türk firmalarının global anlamda temaslarda bulunup iş bağlantıları sağlaması adına da önemli bir adım olarak görülüyor. Güçlü bir küresel buluşma ortamı olan bu fuar, özelde MÜSİAD üyesi şirketlerin genelde ise Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunuyor.

Ticaretin Arttırılmasına Yönelik Ayrıcalıklı Bir Etkinlik MÜSİAD EXPO’da; teknolojiden eğitime, gıdadan tekstile, makine endüstrisinden bilgi teknolojilerine kadar pek çok farklı alanda ürün görücüye çıkıyor. MÜSİAD EXPO’yu; firmaların sadece ürünlerini sergileyerek tanıtımlarını yaptıkları bir platform olmaktan öte B2B toplantıları, iş forumları ile ticaretin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik ayrıcalıklı bir etkinlik olarak tanımlamak da mümkün. Doğru alıcı ve doğru satıcıyı bir araya getirebilen MÜSİAD EXPO hem şirketler hem de ülkeler için büyüme fırsatı olarak görülüyor.

Böylesine önemli bir organizasyonda AKİT MEDYA GRUBU olarak bizler de; Türkiye ekonomisinin kalkınması, sektörlerin 2019’a güçlü bir şekilde başlaması ve ticarette bereketin artırılıp, güven ortamının sağlamlaştırılması için üzerimize düşen görevi yerine getirme amacıyla yola koyulduk. Başta MÜSİAD Yönetim Kurulu olmak üzere, MÜSİAD EXPO fuarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan, fuara katılan ve bu fuarın sonucunda memleketimizin hayrına olacak işlere imza atacak olan tüm çözüm ortaklarımızı aynı çatı altında buluşturmanın gayretiyle bu eseri ortaya çıkardık. Artık her MÜSİAD EXPO fuarında geleneksel olarak sunduğumuz bu hizmetin gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm şirketlere, yöneticilere ve diğer çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Fuar ile birlikte gerçekleştirilecek olan uluslararası toplantıların da hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.