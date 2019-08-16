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'Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hacı Bektaş Veli yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerdeki en önemli isimlerden birisidir. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız." dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:49
'Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'ncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'da barış ve kardeşliği tesis ettiğini, onun mirasına sahip çıkmanın ise herkese düşen bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Hedefleri bir olanların gönüllerinin de bir olması gerektiğini ifade eden Ersoy, kültürel farklılıklardan oluşan gücü etkin şekilde kullanılabilmenin yolunun da hoşgörüden geçtiğini kaydetti.

"Tarihimizde Anadolu topraklarının coğrafi fetihlerini yapanların yanında bir de gönül fatihleri vardır." diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bunlar olmasaydı bu topraklara sahip olmak, vatan yapmak mümkün olmazdı. Hacı Bektaş Veli yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerdeki en önemli isimlerden birisidir. Sözünü ettiğimiz bu mücadele dünya döndükçe sürecektir. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız. Bugün Hacı Bektaş Veli’nin mirasından bahsedeceksek o mirasın en önemli parçası işte bu sorumluluktur. Bu mücadele tek kişinin değil, hepimizin yürüdüğü ortak yol ve amaçtır. Dolayısıyla hedefleri bir olanın gönülleri de bir olmalıdır. Farklılıklarımız bizim gücümüzdür. Bu gücü en etkin şekilde kullanmanın yolu ise hoşgörüdür, anlayıştır, kardeşliktir.

Bizler yüzlerce yıllık Türk-İslam kültürünün kökleri, dalları ve yapraklarıyız. Hemedani’den Yesevi’ye, Hacı Bektaş’tan Mevlana ve Yunus’a binlerce gönül eri, bu kudret ağacı dik dursun diye gönüllerini vakfettiler. Biz de onların yolunda yürüyüp bu kültürü, bu düşünceyi çocuklarımızla geleceğe taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz, gerilimi değil kaynaşmayı artıracağız, ayrışmayı değil birlik beraberliği savunacağız."

"Şer aramızdan geçemeyecek"

Ersoy, dünyanın kaos içinde olduğunu savunarak, en önemli acının İslam coğrafyasında yaşandığını, bu yüzden Anadolu'nun büyük önem kazandığını söyledi.

Türkiye üzerine de tuzaklar kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Ersoy, ülkemizin birlik ve beraberliği sayesinde bu tür girişimlerin başarısız kalmaya mahkum olduğunu kaydetti.

Ersoy, dünyada en ağır acıyı Müslüman halkların çektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Anadolu tam da bu yüzden çok önemli. Sizler bu sebeple çok değerlisiniz. Bugün dünyada bu acılara sebep olanların tuzakları, bizim topraklarımızda da asırlardır kurulmaya çalışılıyor. Dün böyleydi bugün de böyle ama çok şükür, her zaman boşa çıktı ve inşallah bundan sonra da birliğimizin, kardeşliğimizin karşısında boş ve başarısız kalmaya devam edecek. Biz omuz omuza verdiğimiz sürece şer aramızdan geçemeyecek, bu topraklarda yeşermeye asla imkan bulamayacaktır."

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ni, taşıdığı değer ve anlamıyla, coşku ve heyecanla kutlamaya devam edeceklerini ifade eden Ersoy, "Bu etkinlikler milli ve manevi değerlerimizin yeniden idraki ve ilanıdır. Hacı Bektaş Veli'nin, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısına karşı milletçe sunduğumuz sözümüzdür. Kardeşliğimizin, daim ve derin kalacağının teminatıdır. Anadolu topraklarında yeşerttiğimiz bu irfanın, başka kültürlere, başka toplumlara yol göstermesi için beslediğimiz umuttur." ifadelerini kullandı.

Programın açılışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Veli Semah Ekibi gösteri sundu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:49
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