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Gündem Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye teşekkür mesajı
Gündem

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye teşekkür mesajı

Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiği çabalardan dolayı minnettar olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 20:26:00 -
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye teşekkür mesajı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına yönelik yürütülen görüşmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ve görüşmelerin başarılı olmasını umut ettiklerini söyledi.

Dujarric, "Bu bağlamda Türkiye'ye çabaları için son derece minnettarız" dedi.

Sözcü Dujarric, açıklamaların ve sözlerin eyleme dönüşmesini ve silahların susmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Ukraynalı mültecilerin sayısı 4 milyonu geçti

BM'ye göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 4 milyon kişi ülkeden ayrılırken, 6,5 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi. 13 milyon kişinin ise çatışmaların arasında kaldığı ve bir yere kıpırdayamadığı tahmin ediliyor.

UNICEF'e göre ise savaş nedeniyle 2 milyon çocuk mülteci konumuna düşerken, 2,5 milyondan fazla çocuk da ülke içinde yerinden oldu.

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