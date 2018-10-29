Birleşmiş Milletler'den İsrail'in hava saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği İsrail'in hava saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısına ilişkin, ''Çocukların hedef alınması ve şiddete maruz kalması kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, İsrail'in hava saldırısı sonucu Gazze'de 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ve saldırıyı kınadığını aktaran Dujarric, Guterres'in tüm taraflara daha fazla şiddete ve ölüme yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptığını bildirdi.