  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2 dağ arasında çelik köprü... Zengin etmek için mi yapılmış?! Müteahhitlere amma da para yedirmişler (!)

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz

Ukrayna, Rusya yanlısı lideri tutukladı!

ABD'den talep edilen F-16'lar hakkında Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış

İHA AKSUNGUR ilk defa atılan MAM-L füzeleri ile hedefi 12'den vurdu

Kadir Mısıroğlu anlatıyor… Darbeci Kemalistlerin maskesi böyle düştü ‘Atatürk heykelinden izin alan asker’

Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı

İşte Meral Akşener’in planı! Yavuz Ağıralioğlu çıktı küfürbaz Lütfü girdi
Dünya Birleşmiş Milletler'den flaş Ukrayna açıklaması
Dünya

Birleşmiş Milletler'den flaş Ukrayna açıklaması

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'da en az 1932 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 589 sivilin yaralandığını ve 4 milyon 656 bin 509 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 20:27:00 -
Birleşmiş Milletler'den flaş Ukrayna açıklaması

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-12 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 656 bin 509 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 669 bin 637), Romanya'ya (709 bin 249), Macaristan'a (434 bin 342), Rusya'ya (433 bin 83), Moldova'ya (415 bin 850), Slovakya'ya (323 bin 20) ve Belarus'a (21 bin 292) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

En az 1932 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-12 Nisan'da en az 1932 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 589 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay