  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Papaz bakın kimleri dolandırdı? Rusya’da bir papaz 6,7 milyon TL dolandırdı
Teksas’ta İslam düşmanları tarafından camiye saldırı: Domuz başı maskesi bırakıldı!
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı
Terör örgütü PKK şüphelisi kaçarken yakayı ele verdi
Dünya Birleşmiş Milletler'den Afganistan kararı: Sözü aldık
Dünya

Birleşmiş Milletler'den Afganistan kararı: Sözü aldık

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 19:02:00 -
Birleşmiş Milletler'den Afganistan kararı: Sözü aldık

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'de bulunan merkezinde Afganistan konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sonrası Taliban'ın yönetime geçtiği Afganistan'la ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamala yaptı.

Guterres, konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay