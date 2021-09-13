Birleşmiş Milletler'den Afganistan kararı: Sözü aldık
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'de bulunan merkezinde Afganistan konulu uluslararası konferans düzenlendi.
Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sonrası Taliban'ın yönetime geçtiği Afganistan'la ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamala yaptı.
Guterres, konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi.