Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan Dünya Ebeler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, "Tüm ebelerin çabalarını ve emeklerini alkışlıyoruz ve ebeleri Kovid-19'dan koruyabilmek amacıyla ulusal hükümetlerle çalışarak kendilerinin yanında durmaya söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kanem, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yaşanan pek çok ülkede, ebelerin kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği ve yetersiz destek nedeniyle hastalandığını ya da hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

Ebelerin çabalarını takdir etmek için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kanem, Kovid-19 ile mücadele edilen dönemde de gebelik ve doğum süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ebelerin de çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de 57 bin ebenin görev yaptığını kaydeden Kanem, "Ebeler, her yıl yaklaşık 1,2 milyondan fazla doğuma destek veriyor. Şu anda yaklaşık 4 bin ebe de Sağlık Bakanlığının filyasyon ekiplerinde, Kovid-19 vaka takibinde etkin rol alıyor." ifadelerini kullandı.

Kanem, şunları kaydetti:

"UNFPA olarak tüm ebelerin çabalarını ve emeklerini alkışlıyoruz ve ebeleri Kovid-19'dan koruyabilmek amacıyla ulusal hükümetlerle çalışarak kendilerinin yanında durmaya söz veriyoruz. Karantinada olanlar da dahil olmak üzere, gebe ve emziren kadınların ihtiyaç duydukları bakıma gereken zamanda erişebilmeleri için çaba sarf ediyor ve dünya çapında Kovid-19 müdahalesinin ön saflarında mücadele eden ebeleri destekliyoruz."

Uluslararası Hemşireler ve Ebeler Yılı olan 2020'de bazı adımların atılması gerektiğini vurgulayan Kanem, "Bu kapsamda, anne ve yenidoğan ölümlerinin azaltılmasında ebelerin taşıdığı hayati rol, takdir edilmeli. Ebelerin başarıları ve üreme, anne ve yenidoğan sağlığını iyileştirmeye yönelik sağladıkları katkılar onurlandırılmalı. Ebelerin, Kovid-19'la mücadelede ön safta savaşan sağlık çalışanları olarak kendileriyle gurur duymaları sağlanmalı. Ebelerin eşsiz profesyoneller olarak tanınması ve kendilerine gereken kaynakların sunulması konusunda politika yapıcıları teşvik edilmeli. Ebeliğe yatırım yapılmalı." önerilerinde bulundu.