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Birleşmiş Milletler muhabirlerinden Kaşıkçı yorumu!

BM Cenevre Ofisi’nde görev yapan uluslararası gazeteciler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:07
Birleşmiş Milletler muhabirlerinden Kaşıkçı yorumu!

BM Cenevre Ofisi’ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) Başkanı Nina Larsson, Türkiye’nin soruşturmadaki tutumuna övgüde bulunarak “Türkiye’nin tutumu, umarım (Suudlar gibi) aynı şeyi yapmayı düşünenlere bir mesaj olmuştur” dedi.

Larsson, “Bence (cinayetin ardındaki) Suudlar Türkiye’nin bu olayın üzerine bu kadar gitmesine şaşırdılar. Çünkü bu olaydan hiç mukabele görmeden sıyrılacaklarını düşündükleri görülüyor. Gerçek şu ki, Türkiye bu işin üzerine gitmeye karar verdi ve bu gazeteciler için çok iyi bir şey. Türkiye’nin tutumu, umarım (Suudlar gibi) aynı şeyi yapmayı düşünenlere karşı bir mesaj olmuştur” ifadelerini kullandı. 

ACANU’nun eski başkanı ve Almanya’nın Handelsblatt gazetesi BM muhabiri Jan Dirk Herbermann ise Suud makamlarının olayı örtbas etmeye çalıştıklarını belirterek “Türk makamları iyi iş çıkardı. Türk yetkililerin Kaşıkçı cinayetini profesyonel şekilde soruşturduğunu gözlemliyorum” dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nden gazeteci Peter Kenny de Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan’ın “en güvenilmeyen taraf” olduğunu belirterek “Başlangıçta insanlar Türk makamlarının soruşturmada yavaş hareket edeceğini düşündü. Fakat olayın başlangıcından itibaren Türkiye’nin tutarlılık sergilediğini görüyoruz” dedi.

Türk makamlarının cinayeti soruşturmasından tatmin olduğunu vurgulayan Kenny “Türkiye Kaşıkçı soruşturmasını ele alış şekliyle kesinlikle itibar kazandı” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:07
  1. Cemal Kaşıkçı

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