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Birleşmiş Milletler, Libya'daki saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Libya'ya Destek Heyeti, ülkenin güneydoğusundaki Tazirbu kentinde dün 6'sı sivil 8 kişinin ölümü, 11'inin yaralanmasına neden olan terör olayının kınandığını açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:14
Birleşmiş Milletler, Libya'daki saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın güneydoğusundaki Tazirbu kentinde bir polis karakoluna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Birleşmiş Milletler Libya'ya Destek Heyeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Tazirbu kentinde dün 6'sı sivil 8 kişinin ölümü, 11'inin yaralanmasına neden olan terör olayının kınandığı belirtildi.

Terör mağdurlarının ailelerine taziye sunulan açıklamada, olay sırasında kaçırılan iki kişinin derhal serbest bırakılması istendi. Çekişen tarafların sivillere zarar vermemesi gerektiği vurgulandı.

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Libyalılara teröre karşı birlik olmaları çağrısı yaptı.

Ülkenin güneydoğusundaki birçok polis merkezi, çeşitli terör saldırılarına uğruyor. Bu saldırıların birçoğunu terör örgütü DAEŞ üstleniyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:14
  1. Birleşmiş Milletler (BM)
  2. Libya
  3. terör saldırısı
  4. kınama
  5. açıklama

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