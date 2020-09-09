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Dünya Birleşmiş Milletler 'deliller var' diyerek duyurdu! BAE ve Suudi Arabistan'ın pisliği ortaya çıktı
Dünya

Birleşmiş Milletler 'deliller var' diyerek duyurdu! BAE ve Suudi Arabistan'ın pisliği ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen’de savaş suçu işlediğine dair makul deliller olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:41:00 -
Birleşmiş Milletler 'deliller var' diyerek duyurdu! BAE ve Suudi Arabistan'ın pisliği ortaya çıktı

Dünya basını Birleşmiş Milletler’in gündeme bomba gibi düşen açıklamasını yayınladı. Ortadoğu’da katil İsrail'in savaş suçu işlediği biliniyordu. Bu serüvene farklı ülkeler de katıldı.

İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden ve Müslümanların tepkisiyle karşılaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile kankası Suudi Arabistan ile ilgili çarpıcı tespit ortaya atıldı.

Birleşmiş Milletler bütün gerçeği sonunda açıkladı. Açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen’de savaş suçu işlediğine dair makul deliller olduğu aktarıldı.

Bu açıklama üzerine dünya bölgeye kilitlenirken henüz iki ülkeden açıklama gelmedi.

Savaş suçunun nasıl işlendiğine dair detaylar verilmezken iki ülkenin konuya dair görüşleri merak ediliyor.

Son zamanlarda BAE’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile gerilim yaşayan Türkiye’ye karşı cephe aldığı da biliniyordu. BAE’nin skandal hamlelerine Birleşmiş Milletler yenisinin eklendiğine dair kanıtların olduğunu Yemen’i konu alarak açıkladı.

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