Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Hediye paketi gibi tadilat
IHA Giriş Tarihi:

Hediye paketi gibi tadilat

Trabzon'da tadilatı süren iş merkezinin cephesi milyonlarca liralık keresteyle kaplanınca ortaya ilginç görüntü çıktı

#1
Foto - Hediye paketi gibi tadilat

Trabzon kent merkezindeki en işlek noktalarından Uzunsokak'ın girişindeki bir iş merkezinde başlatılan tadilat çalışması nedeniyle tamamen kereste ile kaplanması ilginç bir görüntü oluşturdu.

#2
Foto - Hediye paketi gibi tadilat

Çalışmalar kapsamında binanın cephesi, güvenlik amacıyla milyonlarca lira değerinde keresteyle kapatılırken, bina görüntüsü ile adeta bir hediye paketini andırdı.

#3
Foto - Hediye paketi gibi tadilat

Binanın kaplanmasında yaklaşık 2 ila 3 milyon lira değerinde kereste kullanıldığı iddia edilirken, çevre sakinlerinden Bülent Deveci, binanın görüntüsünün ilgi uyandırdığını söyledi. Deveci "Burası şehrin en güzel semtlerinden biri. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaştım.

#4
Foto - Hediye paketi gibi tadilat

Binayı adeta paketlemişler; bilmeyen biri burayı tersanede gemi yapılıyor sanabilir. Bu nedenle oldukça ilginç bir görüntü ortaya çıkmış. Duyduğuma göre yaklaşık 2-3 milyon lira değerinde kereste kullanılmış.

#5
Foto - Hediye paketi gibi tadilat

Burası şehrin merkezi, Trabzon'un en güzel yerlerinden biri. Yaşım 70'e yaklaştı, Trabzon'da ilk kez böyle bir görüntü görüyorum. Belki eleştirenler olacaktır ancak kendine has bir güzelliği de var. Keresteler kaldırıldıktan sonra ortaya nasıl bir görüntü çıkacağını biz de merak ediyoruz" dedi.

Yorumlar

meleknur

MASRAFLI AMA HAYALİMDEKİ TADİLAT MODELİYDİ. DÜŞÜNENLERİ BAŞARANLARI TEBRİK EDİYORUM. MÜKEMMELE AKLETMEK MÜKEMMEL
