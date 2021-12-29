Birleşik Arap Emirlikleri'nden sinsi talimat! Apar topar görevden aldılar

Yemen'de meşru olarak tanınan Mansur Hadi hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) nüfuzuna karşı mücadele eden Şebva ili valisini görevden aldı.

Yemen'in orta kesiminde yer alan Şebva iline 2018'de atanan vali Muhammed Salih bin Adyo, geçtiğimiz gün Mansur Hadi'nin kararıyla görevinden alındı.

Bin Adyo, 2018'den bu yana BAE'nin Şebva ilinde nüfuzunu artırma girişimlerine yönelik mücadele ediyordu. Adyon'a bağlı askeri güçler bu bağlamda birçok defa BAE destekli güçlerle çatışmalara da girdi.

2019 yılının ortalarına kadar süren çatışmalarda Bin Adyo'ya bağlı güçler Balhaf limanı haricinde bölgenin önemli bir kısmını BAE destekli unsurlardan geri aldı.

Bin Adyo geçtiğimiz Eylül ayında BAE'li güçlere Balhaf limanından geri çekilmeleri yönünde bir çağrıda bulunmuştu.

Görevden alındı

BAE destekli güçlerle Bin Adyo güçleri arasındaki gerilim sürerken Mansur Hadi yönetimi Bin Adyo'nun görevden alındığını ve yerine BAE yanlısı bir isim olan Avad el Evlaki'nin atandığını açıkladı.

BAE yanlısı El Evlaki'nin Şebya iline atanmasıyla bölgedeki gerilimi yükselse de şu ana kadar herhangi bir çatışma haberi gelmedi. Bin Adyo'nun ise El Evlaki'nin atanmasından sonra Yemen'den ayrıldığı bildirildi.

Öten yandan yeni atama kararıyla Taiz ve Hudeyde'de savaşan El Emelika Tugayı bölgeden ayrılarak Bin Adyo'ya destek için Şebva'ya sevk edildi.

Mansur Hadi yönetimi tarafından alınan son atama kararı, Şebva ilinin tamamına yakınının BAE destekli güçlerin kontrolüne geçmesine neden oldu.

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Yemen'de uzun süredir BAE destekli güçler ile diğer yerel güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Son olarak geçtiğimiz dönemde Yemen'in geçici başkenti olan Aden'de şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

BAE, Yemen'de Suudi Arabistan ile birçok konuda anlaşmazlığa düştüğü dönemden bu yana Mansur Hadi hükümetine karşı ülkenin güneyindeki Güney Geçiş Konseyi'ni desteklemeye başladı.

Kaynak: Middle East Eye, Mepa News