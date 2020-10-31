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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan kargo uçağıyla Dağlık Karabağ’daki PKK’lı teröristlere silah gönderdi
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan kargo uçağıyla Dağlık Karabağ’daki PKK’lı teröristlere silah gönderdi

Küresel haydut ABD'nin orta doğudaki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK'lılara silah ve patlayıcı madde gönderdi. Bu kalleşliğe Yunanistan da kargo uçağıyla ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:14:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan kargo uçağıyla Dağlık Karabağ’daki PKK’lı teröristlere silah gönderdi

Güvenlik uzmanlarından alınan bilgilere göre; silah ve patlayıcılar, Yunan menşeli bir şirkete ait kargo uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydoğusunda yer alan Sharjah Havaalanı’ndan kalktı. Uçak önce Süleymaniye Uluslararası Havaalanına, ertesi gün de Erivan Zvatrnots Havaalanı’na indi. Kargo içindeki silah ve patlayıcılar daha sonra Dağlık Karabağ’daki PKK/KCK’lı teröristlere ulaştırıldı.

Yunan kargo uçağı kullanıldı

Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan’ın yanında yer alan BAE’nin, Dağlık Karabağ’a silah, mühimmat, lojistik ve personel nakli yaptığı tespit edildi. DHA muhabirinin güvenlik uzmanlarından edindiği bilgilere göre BAE, geçtiğimiz günlerde çok sayıda silah ve patlayıcıyı Yunan menşeli bir şirkete ait kargo uçağıyla gönderdi.

Silah ve patlayıcı dolu kargo uçağının sevkiyat öncesinde izlediği güzergâh da dikkat çekti. BAE Sharjah Havaalanı’ndan kalkan uçak önce Süleymaniye Uluslararası Havaalanına indi. Ertesi gün de buradan silah ve patlayıcı yüklü uçak Erivan Zvatrnots Havaalanı’na indi. Uçaktaki silah ve patlayıcılar daha sonra Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a karşı savaşan PKK’lı teröristlere ulaştırıldı. PKK/KCK’lı teröristlerin işte bu silah ve patlayıcılarla Azerbaycan’da sivil halkı hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

İlham Aliyev uyarmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ermenistan’a her gün modern silahlar gönderildiğini, bu silahların ne zaman, nereden geldiği konusunda tüm bilgilere sahip olduklarını söyledi. Silahların çoğunun Ermenistan’a bedava gönderildiğini dile getiren Aliyev, “6 adet S-300 füze sistemini imha ettik. Bunların fiyatı belli. Nereden geliyor bu silahlar? Tor, osa uçaksavar sistemlerini, uçaklarını imha ettik. Toçka-U, scud füzeleri nereden geliyor? Ücretsiz verildi ve veriliyor. Buna sessiz kalamayız. Herkes bunu bilsin. Tek başına savaşıyoruz, tek başına” dedi.

PKK’lı teröristler Ermenistan safında savaşıyor

Öte yandan PKK’lı teröristlerin Ermenistan saflarında savaştığı da Azerbaycan yetkilileri tarafından paylaşıldı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığını açıkladı. Servis, teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığını açıklayarak, söz konusu ses kayıtlarını da paylaştı. Teröristler telsiz konuşmalarında Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını, Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı, Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA’ların etkili olduğunu anlattıkları belirlendi.

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