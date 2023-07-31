Birleşik Arap Emirlikleri Uygur Türklerinin katledildiği Sincan'da tatbikat düzenleyecek!

Birleşik Arap Emirlikleri ve Uygur Türklerini katleden Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ilk kez ortak hava tatbikatı yapacak.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Falcon Shield-2023" isimli ortak tatbikatın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yapılacağı belirtildi.

İki ülkenin ilk kez ortak hava tatbikatı gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, bu tatbikatla "iki ordu arasındaki işbirliğini derinleştirme, karşılıklı anlayış ve güveni artırmanın amaçlandığı" vurgulandı.

Sincan Uygur Özerk Yönetimi

Pakistan, Hindistan ve Orta Asya'y Çin'e bağlayan, petrol ve doğal gaz yataklarıyla zengin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde resmi rakamlara göre nüfusu 10 milyon 960 bin Uygur, Moğol ve Hui milliyetlerine mensup vatandaşlar yaşıyor. Çin, Sincan'daki halka terör gerekçesiyle ağır baskı uyguluyor.

1930'larda patlak veren isyanlar 1933'de Kaşgar'da "Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti"nin ilanıyla sonuçlanmıştı. Kısa süreli "Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti"nin ardından Çinli general Şıng Şısay "Doğu Türkistan"ın kontrolünü ele geçirdi. 1944-1949 arasında Sincan'ın kuzeyinde bugünkü Kazak Özerk Bölgesi'nde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle ikinci "Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti" kuruldu.

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"Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti" 1949'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Sincan'a girmesiyle birlikte sona erdi. İşgalinden 6 yıl sonra 1 Ekim 1955'te Sincan eyalet statüsünden çıkarılarak, Çin tarafından, özerk bölge olarak ilan edildi.

Doğu Türkistan’daki Müslümanlar, bugün Çin yönetiminin her türlü insanlık dışı uygulamasına maruz kalıyorlar.