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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaştı
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 19:26:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında enerji alanında ilişkilerinin derinleştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Altyapı ve Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui ile İsrail Enerji Bakanı Karine Elharar'ın, Dubai Expo 2020'deki İsrail pavilyonunda bir araya geldiği belirtildi.

Enerji alanında ortaklık ilişkilerinin ele alındığı kaydedilen haberde, İbrahim Anlaşması çerçevesinde enerji alanında iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Haberde, imzalanan mutabakat zaptı gereğince iki ülkenin enerji alanında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacağı, BAE ve İsrail'in enerji stratejilerinin desteklenmesine yönelik ve özellikle temiz enerji depolanması konusunda üst düzey toplantılar düzenleneceği ifade edildi.

Görüşmede, İsrail Enerji Bakanı Elharar, İsrail ve BAE arasında imzalanan İbrahim Anlaşması üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğini ve başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda birçok başarı elde edildiğini dile getirdi.

Elharar, İbrahim Anlaşmasının sadece iki ülke için değil, tüm Ortadoğu bölgesi için fırsat yaratılmasına katkıda bulunduğunu aktardı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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