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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri iki ülkeyle ilgili flaş kararı duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) koronavirüs tedbirleri kapsamında Afganistan ve Endonezya uçak seferlerini askıya alma kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 11:16:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri iki ülkeyle ilgili flaş kararı duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Kovid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferlerin askıya alındığı, sadece transit yolculara izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.

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