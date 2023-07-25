'Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa'da İslam düşmanlığını besliyor!'

İngiltere merkezli bir çalışmada, BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) Avrupa'da İslam düşmanlığının yükselmesine sebep olan operasyonlar düzenleyerek, istihbaratçı yapılara fon sağladığı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı Youtube kanalında paylaşan Ardan Zentürk, bu faaliyet için birçok "kullanışlı" gazeteci ve akademisyenin devreye sokulduğunu öne sürdü.

Videoda adı geçen Dr. Andreas Krieg, King's College London Savunma Çalışmaları Bölümü'nde doçent olarak görevli bir akademisyen.

Middle East Eye yazarı Andreas Krieg, geçtiğimiz 17 Temmuz'da sitede yayınlanan yazısında, konuyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

"78.000'den fazla belgenin sızdırılmasıyla ortaya çıkan bilgiler son zamanlarda Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu belgelerin ortaya koyduğu şey, ucuz bir casus romanının konusu gibi: Körfez monarşisi adına çalışan bir İsviçre özel istihbarat şirketi, 18 ülkedeki Avrupa vatandaşlarına, sivil toplum gruplarına ve şirketlere yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı."

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"Abu Dabi'nin yarattığı İslamcı öcü artık yalnızca şiddetli aşırılığa karşı koymak için bir araç değil. "Müslüman Kardeşler"e karşı BAE haçlı seferi, McCarthyciliğin 21. yüzyıl versiyonuna benziyor ve Müslüman Kardeşler'in Avrupa'yı ele geçirmeye çalışan sözde bir komplocu şebeke olduğuna dair korku uyandıran propagandalar yayıyor."