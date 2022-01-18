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Ekonomi BİRKONFED, çiftçilere destek için harekete geçti! "Tarım arazilerinizi satmayın!"
Ekonomi

BİRKONFED, çiftçilere destek için harekete geçti! "Tarım arazilerinizi satmayın!"

BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, çiftçiler için kampanya başlatacaklarını söyleyerek "Lütfen tarım arazilerinizi satmayın" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 22:23:00 -
BİRKONFED, çiftçilere destek için harekete geçti! "Tarım arazilerinizi satmayın!"

 yeniakit.com.tr 

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, çiftçilerle ilgili dikkat çeken bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.

Çiftçilere arazilerini satmaması çağrısı yapan Başkan Osman Ünsal, tohum ve mazot yardımı kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

"Tarım arazilerinizi satmayın"

Yüksek maliyetlere dikkat çeken Ünsal, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Çiftçilerimize çağrımızdır..!!!

Zor bir süreçten geçtiğinizi ve yüksek maliyetler karşısında iş göremez hale geldiğinizi biliyoruz.

Lütfen tarım arazilerinizi satmayın.

Sizler için tohum ve mazot yardımı kampanyası başlatacağız.

Bu süreçte sizi asla yalnız bırakmayacağız!"

Tanıtım filmi hazırlanacak

Osman Ünsal, konuyla ilgili bir tanıtım filmi hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan takdir topladı

Ünsal'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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