Birkan Batuk, Beşiktaş Sompo Sigorta'da



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki forvet Birkan Batuk'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Birkan Batuk, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.

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