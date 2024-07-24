Birkaç hafta içerisinde hükümetler kırmızı alarm verdi! Sorun bu: Salgın ten temasıyla bile yayılıyor! Belli oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişi yaşamını yitirdi, 11.166 vaka kaydedildi.

DSÖ, yeni varyantın KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve şimdiye kadarki en tehlikeli varyant olduğunu açıkladı. Yeni varyant, yakın ten temasıyla da bulaşabiliyor ve virüsün yayılma hızını artırıyor.

23 EYALETTE VAKA GÖRÜLDÜ

KDC'nin 26 eyaletinin 23'ünde M çiçeği vakası görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu bildirmişti.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, yeni varyantın ise yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Bu durum, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artırabilir.

ÖLÜME NEDEN OLUYOR

DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3.100'den fazla M çiçeği vakası görüldü. M çiçeği virüsü, yüzde 5'lik ölüm oranıyla yüksek ateş, kaşıntılı kabarcıklar, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik ve ölüme neden olabiliyor.

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