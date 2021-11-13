Birkaç farklı noktadan çıkan yangın Filistinlilerin bahçelerini yok etti!

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin’de birkaç farklı noktada yangın çıktığını bildirdi.

Yangınlarda toplam 50 zeytin ağacının kül olduğunu belirten Sivil Savunma Teşkilatı, Cenin’deki yangınlara ekiplerin müdahale ettiğini ifade etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu birkaç bölgede yangının söndürüldüğünü kaydeden Sivil Savunma Teşkilatı, güneydeki Marka ve Fahma bölgelerinde ise büyük yangınların devam ettiğini fakat şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Teşkilat çiftçilere ve çobanlara, yangınların tutuşmasını ve yayılmasını artıran kuru hava koşullarında ve rüzgarlarda hiçbir nedenle ateş yakmamaları çağrısında bulundu.