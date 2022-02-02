"Birkaç ay içerisinde kontak kapatacağız"

Özel halk otobüsü sahipleri, CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki İETT'den hak edişlerini geç almaları ve yaşadıkları diğer sorunları görüşmek için Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda kürsüye çıkan araç sahipleri, yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Sedat Şahin, İstanbul'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerinin Aralık 2020 itibarıyla İETT çatısı altında toplandığını hatırlatarak, yeni sistemle birlikte yaşadıkları problemleri aktardı.

Hak ediş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki özel halk otobüsü sistemi çökmüş, kendisini idare edemez duruma gelmiştir. Akaryakıt, tamir, bankalara kredi borçlarımız, vergi borçlarımız var ve bunları ödeyemez hale geldik. Bir yıldır süregelen ödeme dengesizliği sebebiyle önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamen kontak kapatma noktasına geleceğiz."

Özel halk otobüsü esnafıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları istişare ettiklerini belirten Şahin, sorunlarının gündeme gelmesi ve çözümü için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.