Birinci Quick Sigorta Bilecik Motofest şehri coşturdu

Quick Sigorta, QTruck ve QKaravan ile Bilecik’te de ilgi odağı olmaya devam etti. Bir önceki motosiklet festivali durağı Gönen’in hemen ardından soluğu Bilecik’te alan Quick Sigorta, çeşitli yarışma ve aktivitelerin yer aldığı standıyla katılımcılara eşlik etti. Festivallerin bir klasiği haline gelen motosiklet gezgini Dilek ve Özgür Candar’dan oluşan Quick Routes ekibinin söyleşisine çok sayıda motosikletli katıldı ve yol hikayelerini dinlediler. Söyleşi sonunda yapılan soru - cevap etkinliğinde ise Quick Sigorta’nın özel hediyeleri armağan edildi.

Ertuğrul Gazi Saygı Sürüşü de yapıldı

Çam ormanları arasında ve göl başında gerçekleşen festivalde çadır kampı kuran katılımcılar, birbirinden eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdiler. Festival etkinlikleri kapsamında dart turnuvası, çivi çakma yarışması, halat çekme ve yavaş gitme yarışmaları yapıldı ve kazananlara ödül verildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

1299 Ertuğrul Gazi Saygı Sürüşü için katılımcılar Bilecik'ten Söğüt’e bayraklarla süslenmiş motosikletlerle kortej oluşturdu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl de motosikleti ile kortejin önünde saf tuttu. Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesi önünde motorcular dev bayrak açarak saygı duruşunda bulundu. Protokol töreninin ardından türbe önünde saygı nöbeti tutan askerlerin nöbet değişim töreni izlendi. Söğüt Belediye Başkanı da motosiklet kullanıcılarına pilav ve ayran ikramında bulundu.